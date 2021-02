Winners of the Annual Literary Criticism Award

HAVANA, Cuba, Feb 8 (ACN) The Annual Literary Criticism Award announced a jury convened by the Cuban Book Institute and the Critics Circle to select the best books published in 2019.



The award, daily Juventud Rebelde reports, went to the titles Dioniso en las Antillas (Elina Miranda Cancela, Editorial UH), Raros y valiosos de la literatura cubana decimonónica (Leonardo Sarría, Editorial UH) and Ángel con ala rota (Alex Fleites, Ediciones Matanzas).



Other recognized titles were Con la lengua de la pluma: Cartas enviadas y recibidas por José Jacinto Milanés (1835-1852) (compilation, introduction and notes by Cira Romero, Ediciones Matanzas); Piel de noche (Alexis Díaz-Pimienta, Fondo Editorial Casa de las Américas), and Carga al machete (Moisés Mayán, Editorial El Mar y la Montaña), as well as Sergio Corrieri, más allá de memorias... (Luisa Marisy, Ediciones Icaic), Umbral para una era imaginaria: Approaches to Rainer Maria Rilke (Virgilio Lopez Lemus, Matanzas Editions), Cartas a Katy (Reinaldo Alvarez Lemus, Ancoras Editions) and El rastro chino en la literatura cubana (Rogelio Rodriguez Coronel, UH Publishing House).



The jury was made up of Francisco López Sacha, Marilyn Bobes, Haydée Arango Milián, Félix Julio Alfonso López and Norberto Codina.