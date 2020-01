Recibe Javier Sotomayor importante premio en Barcelona

La Habana, 28 ene (ACN) El recordista mundial de salto de altura, el cubano Javier Sotomayor, recibió otro importante premio en la edición 72 de la Gran Gala de Mundo Deportivo.

Sotomayor fue reconocido como Mito del Deporte en el Museo Nacional de Cataluña, en la ciudad de Barcelona, donde hace 28 años conquistó el oro en los Juegos Olímpicos.

Ahora esa misma urbe le abrió los brazos para el rencuentro con viejos amigos y volver a sentir emociones en el Estadio de Montjuic, según refleja la edición digital de la publicación deportiva JIT.

Ser campeón olímpico y mundial (dos veces al aire libre, cuatro en interiores) no me lo quita nadie, pero mientras tenga en mi poder el récord, lo pongo por delante. Al fin y al cabo es por lo que la gente me recuerda más, dijo a Mundo Deportivo el “príncipe de las alturas”.

También conocido como el Soto, desde hace 31 años el legendario ex atleta disfruta la sensación de saberse el dueño de los 2.45 metros que constituyen la primacía del orbe en la prueba de salto alto en el atletismo.

Hablar de límite en atletismo es complicado, pero cuanto más alto llegas, menor es el margen que queda. Por lo que ha durado este récord, estoy bastante seguro de que si algún día alguien llega a 2.50 metros, yo ya no lo veré... », confesó en otro momento del encuentro.

Sotomayor, Premio Príncipe de Asturias de los Deportes en 1993, fue fotografiado en las afueras y el interior del famoso estadio barcelonés y posó para las cámaras junto a varios de los que allí se entrenaban.

Más de 800 personas fueron invitadas a la gala, que inició con un emotivo momento para recordar al legendario basquebolista Kobe Bryant, cuya repentina muerte ha conmocionado al mundo en las últimas horas.

Otros premiados fueron el piloto Marc Márquez, la futbolista Jenni Hermoso, el crack argentino Lionel Messi, la nadadora Alba Vázquez y el sufista Diego Koxa, todos reconocidos por diferentes categorías.