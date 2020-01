Continúa hoy ciclista Arlenis Sierra la ruta en Australia

La Habana, 17 ene (ACN) La ciclista cubana Arlenis Sierra, capitana del Astana Women´s Team, competirá hoy en la segunda etapa del Santos Women's Tour Down Under, en Australia, país donde sobresalió en 2019, con un cetro y dos bronces.



La fase de hoy, llamada Novatech, será de 114.9 kilómetros (km) de Murray Bridge a Birdwood, en Adelaida, capital del estado de Australia Meridional.



Este tramo está lleno de escaladas, desde Murray hasta Adelaide Hills, a través de Nairne y Balhannah, antes de tomar el camino hacia Birdwood en el monte Torrens, según la descripción técnica del sitio web del evento.



El recorrido en ascenso en total será de mil 678 metros y, la elevación máxima, de 497 metros.



Sierra finalizó novena en la jornada inaugural del Santos Women's, este jueves, en un trayecto de 116.3 km entre Hahndorf y Macclesfild.



La manzanillera entró a la meta en la llegada masiva dominada por la australiana Chloe Hosking, del equipo Rally Cycling, con 3:17:02 horas, según la tabla de resultados de la Unión Ciclística Internacional.



Mañana sábado se correrá un tramo de 109.1 km de Nairne a Stirling y el domingo concluirá el certamen en 42.5 km en un circuito de 1.7 km de extensión en el centro urbano de Adelaida.



El Astana Women´s Team participará hasta febrero en la Race Torquay, en la Cadel Evans y en el Lexus of Blackburn Warrior Herald Sun Tour, en la isla continente, donde Sierra lidera una alineación integrada por su compatriota Yeima Torres, la mexicana Yareli Salazar, la ucraniana Marina Ivanyuk y las italianas Francesca Pattaro y Katia Ragusa.