El mejor saxo del jazz boricua, esta noche en Fábrica de Arte Cubano (+Video)

La Habana, 17 ene (ACN) El boricua Miguel Zenón, considerado el más poderoso saxo alto de la nueva generación del jazz latino de vanguardia y principal valor del género en su natal Puerto Rico, actuará hoy, a partir de las 10 de la noche, en la Nave 4 de Fábrica de Arte Cubano.



El reconocido intérprete, compositor y arreglista, poseedor de un estilo propio forjado en la fusión de las raíces sonoras puertorriqueñas, caribeñas y latinas con el jazz, es una de las figuras más influyentes del género y se encuentra en Cuba como parte del XXXV Festival Jazz Plaza 2020.



De acuerdo con Zenón, su programa acoge otras dos presentaciones, el sábado en la Sala Avellaneda del Teatro Nacional y el domingo, en la jornada de cierre del evento, en la Casa de la Cultura de Plaza de la Revolución.



En exclusiva a la ACN, el destacado saxofonista comentó que llevará a esos escenarios habaneros un tributo al músico boricua Ismael Rivera, que es una leyenda de la salsa caribeña.



Es nuestro último trabajo, que está nominado al Premio Grammy y estamos muy contentos de presentarlo aquí, pues pensé que era muy apropiado traer esa música boricua para acá, expresó.



Para nosotros, como puertorriqueños, siempre ha habido una hermandad muy cercana con la música cubana, la vengo escuchando desde que tengo memoria y siempre es un placer estar cerca, continuó.



Esta es su segunda visita a La Habana, la primera, comentó, fue en 2009 para participar en la edición de la Feria Internacional de la Música Cubadisco de ese año, que se dedicó a la isla de Puerto Rico.



Desde nuestro acercamiento inicial hace ya una década siempre tuve ganas de regresar. Siempre he tenido la ilusión de estar en este Festival. Tengo muchos amigos que han venido aquí durante toda su trayectoria y me hablaban maravillas de la experiencia, declaró.



Miguel Zenón inició estudios en la Escuela Libre de Música de Puerto Rico, pero fue en Estados Unidos, donde reside actualmente, que conoció y se apasionó por el jazz, cuando viajó al país norteño para completar su base teórica en el prestigioso Berklee College of Music.