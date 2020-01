Continuó con bandas de Nueva Orleans primera noche del Jazz Plaza (+Fotos)

La Habana, 15 ene (ACN) La noche inaugural de la edición 35 del Festival Internacional Jazz Plaza continuó a ritmo de buena música, con la presentación de Bobby Carcassés y Afrojazz, y las bandas de Nueva Orleans, en la Sala Avellaneda del Teatro Nacional de Cuba, en esta capital.

Luego del homenaje a Formell y Los Van Van en la Covarrubias, el fundador del Jazz Plaza, Bobby Carcasés, interpretó junto a su grupo Afrojazz, algunas de sus canciones más reconocidas, comenzando por la que dedicó a la India, en el aniversario 60 del establecimiento de relaciones diplomáticas entre Cuba y esa nación.

Interpretó otras de su repertorio como Paisaje de nubes y el arreglo por parte de Robertico Carcassés, del estándar del jazz A night in Tunisia, para los que contó con invitados como César López y Orlando Valle (Maraca).

Este concierto dio oportunidad a que el Comité Organizador del Jazz Plaza hiciera entrega de la Distinción 35 aniversario, en reconocimiento a personalidades e instituciones por su contribución al desarrollo del género.

Indira Fajardo, presidenta del Instituto Cubano de la Música, y Marta Bonet, vicepresidenta primera de la Unión de Escritores y Artistas de Cuba, entregaron personalmente la distinción a Bobby Carcassés y al saxofonista Javier Salva.

Después llegó el turno del espectáculo que entregó al público la banda The Soul Rebels junto a sus invitados, lista compuesta por Trombone Shorty Foundation, Big Chief Monk Voudreaux, Tank and The Bangas y Cimafunk.

La presentación de estas bandas de Nueva Orleans figura entre los atractivos principales de la presente edición del Jazz Plaza, y la aclamación de la audiencia se hizo sentir, más cuando dieron el cierre de la noche en una canción que incluyó solos e improvisaciones, con todos los músicos invitados al escenario.