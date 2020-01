Camino al 28 de enero, días para honrar y pensar a Martí

La Habana, 14 ene (ACN) La conmemoración de este 28 de enero ha de ser para los patriotas cubanos una oportunidad de sentir, amar, honrar y, sobre todo, de pensar a José Martí, afirmó Yusuam Palacios Ortega, presidente del Movimiento Juvenil Martiano (MJM).



De todas las maneras posibles, el pueblo de Cuba y, en especial, sus niños, adolescentes y jóvenes, rendiremos tributo agradecido a nuestro Héroe Nacional, en el aniversario 167 de su natalicio, significó en diálogo con la ACN el también diputado a la Asamblea Nacional del Poder Popular y director del Museo Fragua Martiana.



Inmenso y sentido será el homenaje, lo mismo en fábricas, cooperativas, escuelas, comunidades, que en plazas, calles, sitios históricos, hasta en las cumbres más altas y el ciberespacio; desde el trabajo creador, el arte comprometido, la reflexión, el estudio de su vida, quehacer y descomunal legado, destacó.



Concursos, exposiciones, los tradicionales desfiles pioneriles martianos, encuentros municipales correspondientes a la edición 45 del Seminario Nacional Juvenil de Estudios Martianos, ascensos a los puntos más altos de la geografía cubana, galas, peñas, vigilias, movilizaciones productivas: todo esto acontece ya o está por ocurrir, enfatizó.



Sumó a lo anterior caminatas y visitas a museos y otros lugares que tienen mucho que contar sobre el Apóstol de la independencia de Cuba, como Playita de Cajobabo, la finca el Abra y Dos Ríos, y rutas históricas, que en la capital, por ejemplo, irán tras las huellas del Martí niño y adolescente desde su casa natal hasta la Fragua Martiana.



Esta última volverá a ser destino, la noche del 27 de enero, de la tradicional Marcha de las Antorchas, San Lázaro abajo, desde la Colina Universitaria, expresó Palacios Ortega, y entre las acciones mencionó, además, una guardia de honor el día 25 ante la estatua del Héroe en el Parque Central de La Habana, una vez ultrajada por marines yanquis borrachos e impúdicos.



Espacios para la reflexión, el debate y, sobre todo, para pensar a Martí, no faltarán, puntualizó el Presidente del MJM, y habló de oportunidades para el Diálogo de Generaciones y un curso, en el cual la lectura tenderá puentes para el encuentro de los jóvenes con el más universal de los cubanos.



Señaló que a propósito de la conmemoración tendrá lugar en todas las provincias el taller de pensamiento Martianos hoy, que reunirá a representantes de varias generaciones para reflexionar sobre la contemporaneidad de José Martí, la vigencia de sus ideas y cuán presente y multiplicado está y necesario es.



Objetivo supremo de cuanto hagamos será siempre acercar más a las generaciones jóvenes al Maestro, porque amarlo es amar a Cuba, pero no se quiere bien ni puede defenderse lo que no se conoce, y de eso se trata, de leerlo, estudiarlo y aprehender esa manera suya de ver el mundo, que ayuda a entender, crecer y vivir, manifestó.



A pensar y actuar como país nos convoca el Presidente Díaz-Canel y eso es, ni más ni menos, pensar y obrar martianamente: tener una actitud consecuente ante la vida, trabajar sin descanso por Cuba, vencer cualquier obstáculo, combatir toda injusticia, ser buenos, útiles, servir incondicionalmente a la Patria, añadió.



Como nunca, estos tiempos exigen de cada revolucionario cubano, en especial los jóvenes, estudiar, razonar, comprender, porque cultural, de símbolos y a pensamiento es la guerra mayor que se nos hace, y a pensamiento hemos de ganarla, y en Martí están las claves, las respuestas; eso lo supo siempre nuestro Fidel, recalcó Palacios Ortega.