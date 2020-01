Martí es nuestro símbolo más ilustre, afirmó santiaguera

Santiago de Cuba, 12 ene (ACN) Martí es nuestro símbolo más ilustre y no podemos permitir que sea mancillado, afirmó la santiaguera Carmen Montalvo, en repudio a los actos de irrespeto al Apóstol, ocurridos el primero de enero en la capital.



Montalvo comentó a la ACN que utilizar a la figura del Maestro para humillar y someter al pueblo de Cuba es lo más vergonzoso que puede hacer un ser humano, sobre todo de alguien que se diga cubano.



El menosprecio a los héroes y mártires de la nación, en cualquiera de sus manifestaciones, demuestra la carencia de sentimientos patrióticos y de decoro, aspectos en los siempre creyó José Martí, y abordó en todas sus obras escritas y en su actuar diario, agregó.



La también directora del Centro de Estudios Antonio Maceo Grajales defendió la posición maceísta de la Patria ante todo y enfatizó que para Cuba y muchos países del mundo, Martí significa la Patria.



Ante semejante oprobio me viene a la mente imágenes publicadas por los medios de comunicación que muestran cómo las comunidades, las personas, pero especialmente los niños han rescatado los bustos y fotos de Martí, que se desprenden por una ventolera y paran en el mar en medio de algún huracán, recordó Montalvo.



Asimismo refirió la espontaneidad alrededor de la imagen del Héroe Nacional cuando los niños depositan flores ante sus bustos, de propia iniciativa, sin la influencia de padres o maestros, y eso es cubanía y respeto, por tanto no puede aceptarse ningún comportamiento que lastre la identidad de un país.



Para mí los responsables de estos hechos vandálicos son personas que no muestran amor ni respeto por nada, ante todo no son patriotas, más allá de su forma de pensar, porque quien recibe dinero para lacerar la dignidad de esta nación, no merece llamarse cubano, concluyó.